У Тернополі затримали водія-порушника з наркотою

Заборонені речовини правоохоронці вилучили у водія-порушника в Тернополі та у мешканця Тернопільського району.

На вулиці Миру в обласному центрі екіпаж патрульних поліцейських зупинив водія автомобіля Chery Amulet за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 29-річний житель Тернополя. Під час спілкування правоохоронці помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти освідування на місці події. Однак водій відмовився і почав нервувати ще більше.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка поліцейські виявили поліетиленовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожою на канабіс. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Відносно водія складено адміністративний протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

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