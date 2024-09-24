На електронну адресу “Погляду” надійшов лист від читачки Ольги Н., яка переймається долею Перинатального центру тернопільської міської лікарні №2. За її словами має відбутися повна реорганізація акушерської служби, що передбачає повне закриття одного поверху і розміщення там зовсім інших відділень. Це означатиме, що про комфортні умови перебування в післяпологовому періоді мова не йтиме. Навіщо в період війни робити такі кардинальні зміни? – питає тернополянка.

Нещодавно провідувала свою близьку подругу, яка вдруге стала мамою. Народжувала в пологовому будинку N2. Все відбулось без ускладнень, усім задоволена: нормальні умови, чудовий чуйний персонал. Планує ще повернутись сюди через 2-3 роки. Але є нюанси…

З моменту створення комунального некомерційного підприємства “Тернопільська комунальна міська лікарня N2” (скоро святкуємо 50 років) в пологовому будинку функціонувало два акушерських відділення-фізіологічне і обсерваційне.

Близько 15 років тому в останнє проводився капітальний ремонт в пологових стаціонарах, робота акушерської служби була реорганізована, започатковано індивідуальні пологові зали, спільне перебування матері та дитини, вільне відвідування породіль та допомога мамі близьких родичів у догляді за малюком.

На теперішній час звичною практикою є партнерські-сімейні пологи, сімейні палати та перебування близьких людей в післяпологових палатах.

Відповідно, постійно зростає попит на комфортність перебування, наявність індивідуальних санітарних приміщень, міні кухонь, зручних ліжок та функціональних меблів.

За ініціативи працівників відділень та за кошти благодійників проведені ремонти кількох палат для забезпечення комфортного перебування в післяпологовому періоді. Але, всеодно, попит перевищує наявні можливості.

За останні два роки, як в цілому по країні так і в пологовому будинку N2, який є єдиним міським закладом, що надає допомогу вагітним та роділлям, дуже зменшилась кількість пацієнток. Причини всім зрозумілі, як і те, що це явище тимчасове, і після закінчення війни народжуваність відновиться. Однак,всі працівники пологових відділень попереджені про повну реорганізацію акушерської служби міського пологового будинку.

А це передбачає повне закриття одного поверху і розміщення там зовсім інших відділень!

Таким чином про комфортні умови перебування в післяпологовому періоді мова не йтиме.

Вже зараз багато тернополянок вибирають для свого народження пологові будинки Львова, Рівного, Луцька, навіть Києва…

Чому б не створити сучасні та комфортні умови для вагітних та породіль в нашому міському пологовому будинку?

Навіщо в період війни робити такі кардинальні зміни? Невже місто не зацікавлене в збільшені нації, невже наші Тернополянки, чоловіки яких захищають нас, не гідні кращих умов? Чому майбутнє тернополян не враховується сьогодні. Чи просто, як нація, ми нікому не потрібні…