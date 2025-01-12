У Тернополі горіла багатоповерхівка, загинула людина

🔥 Пожежа у багатоповерхівці: врятовано чотирьох, одна людина загинула

11 січня, о 22:04 у місті Тернопіль сталася пожежа у квартирі на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів, і через сильне задимлення мешканці верхніх поверхів опинилися у пастці. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Рятувальники діяли оперативно: вже о 22:58 пожежу вдалося локалізувати. За допомогою спеціального обладнання вдалося врятувати чотирьох мешканців будинку, які не могли самостійно залишити свої квартири через густий дим.

На жаль, трагедії уникнути не вдалося. О 22:59 у квартирі, де виникла пожежа, було виявлено тіло, попередньо – власниці житла. Причини загибелі та обставини пожежі наразі встановлюються.

На ліквідацію пожежі було залучено два відділення пожежно-рятувальної служби. Остаточно полум’я приборкали о 23:09, але роботи з ліквідації надзвичайної події тривали ще довго. Через те, що квартира була захаращена сміттям, рятувальникам довелося розбирати конструкції та видаляти дим, що значно ускладнювало їхню роботу.

👉 Звертаємося до всіх мешканців: дотримуйтеся правил пожежної безпеки, особливо у зимовий період. Пам’ятайте, ваше життя – у ваших руках!