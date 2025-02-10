У Тернополі змінюють маршрути міжміських та приміських автобусів

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про впорядкування руху автобусів приміського та міжміського сполучення вулицями міста.

Відповідно до документу, скасовано низку попередніх рішень щодо тимчасової схеми руху таких маршрутів, зокрема:

🔹 Рішення від 14.01.2009 №31 про внесення змін до схеми маршрутів, затвердженої у 2008 році.

🔹 Рішення від 18.06.2009 №890 про подальші доповнення до попереднього рішення.

Також управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради має підготувати звернення до Тернопільської обласної військової адміністрації для внесення змін у паспорти автобусних маршрутів.

Контроль за дотриманням нового порядку здійснюватимуть управління патрульної поліції в Тернопільській області та Державна служба України з безпеки на транспорті.

Виконання рішення координуватиме заступник міського голови Ігор Крисоватий.