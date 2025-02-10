Рятувальники Тернопільщини ліквідували 5 пожеж та врятували 8 будівель
Протягом минулих вихідних рятувальники ліквідовували пожежі, допомагали медикам та рятували людей. Завдяки оперативним діям від вогню вдалося врятувати 8 будівель.
Пожежі:
• пожежа господарської будівлі у селі Волиця Тернопільського району. Вогнем знищено перекриття, покриття та речі домашнього вжитку на площі 45 м. кв. пошкоджено облицювання стін на площі 80 м кв;
• пожежа житлової будівлі у місті Підгайці Тернопільського району;
• пожежа будівлі, обладнаної під сауну, у місті Ланівці;
• пожежа сміття в шахті сміттєпроводу одного з багатоквартирних будинків у місті Тернопіль на вулиці Є. Коновальця;
• пожежа житлового будинку у селі Свидова Чортківського району.
Допомога медикам
8 лютого в місті Тернопіль на бульварі С. Петлюри рятувальники відкрили двері квартири, де знаходилася 75-річна важкохвора жінка. Вона не могла самостійно вийти та була передана до рук медиків.
ДСНС Тернопільщини продовжує виконувати завдання за призначенням, забезпечуючи безпеку громадян.