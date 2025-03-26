У Тернополі зникла 15-річна дівчинка
Увага Розшук
Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Остапович Єлизавети Іллівни 2010 року народження.
Неповнолітня 25 березня близько 13 години вийшла з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і не повернулася назад.
Дівчина була одягнена в сіру куртку, чорну кофту та штани, а також з собою мала коричневу сумку.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте будь-яку інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102