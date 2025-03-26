10:48 | 26.03.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зникла 15-річна дівчинка

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❗️Увага❗️ Розшук❗️
🔵Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Остапович Єлизавети Іллівни 2010 року народження.
🔴Неповнолітня 25 березня близько 13 години вийшла з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і не повернулася назад.
🔵Дівчина була одягнена в сіру куртку, чорну кофту та штани, а також з собою мала коричневу сумку.
❗️Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте будь-яку інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102❗️

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