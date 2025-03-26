У Тернополі маломобільні мешканці та поранені захисники можуть скористатись послугою «Соціальне таксі»

У Тернополі вже кілька років працює ініціатива «Соціальне таксі», що надає безкоштовні транспортні послуги маломобільним громадянам, пораненим військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю. Послуга створена для подолання бар’єрів у пересуванні людей з інвалідністю та забезпечує:

Безкоштовне перевезення;

Комфортний автомобіль, пристосований для маломобільних осіб;

Попереднє бронювання для зручності.

Соціальне таксі допомагає дістатися до медичних закладів, установ соціальної сфери, інших об’єктів громади, а також сприяє участі у культурно-масових заходах та громадській діяльності.

Для замовлення послуги необхідно подати заявку за три дні до виїзду (в екстрених випадках – не менше ніж за годину).

Якщо вам або вашим близьким потрібен транспорт для поїздки в лікарню, реабілітаційний центр чи на іншу важливу зустріч – звертайтеся за номером телефону 067 461 10 75.