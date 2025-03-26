Хвилина мовчання на честь Святослава ЦЕБРИНСЬКОГО

Святослав ЦЕБРИНСЬКИЙ був тією людиною, яка завжди зустрічала життя з усмішкою. 31-річний командир гармати самохідно-артилерійського дивізіону народився у Великій Березовиці, а згодом переїхав до Тернополя.

Ще зі шкільних років він вирізнявся особливою чуйністю та щирістю, ніколи не проходив повз чужу біду. Ці якості він проніс через усе життя.

З початком повномасштабного вторгнення Святослав без вагань став на захист України. Побратими згадують його як людину, яка підтримувала бойовий дух підрозділу, розповідала веселі історії та щиро вірила у спільну перемогу.

Він отримав важкі поранення під час бою в селі Мала Токмачка на Запорізькому напрямку. 31 серпня 2023 року його серце зупинилося у запорізькій лікарні.

За мужність і відданість Святослав ЦЕБРИНСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама, дружина Лариса, донька та молодший брат.