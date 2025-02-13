У Тернополі зникла 45-річна Катерина Голубцова

Увага‼️Правоохоронці розшукують 45-річну тернополянку ‼️

🔴Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевої мешканки Голубцової Катерини Олександрівни 1979 року народження. Жінка 12 лютого вийшла з дому і назад не повернулася.

‼️Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером (0352)-27-11-70 або на спецлінію 102‼️