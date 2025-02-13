12:03 | 13.02.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі зникла 45-річна Катерина Голубцова

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Увага‼️Правоохоронці розшукують 45-річну тернополянку ‼️

🔴Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування місцевої мешканки Голубцової Катерини Олександрівни 1979 року народження. Жінка 12 лютого вийшла з дому і назад не повернулася.

‼️Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану або маєте інформацію про її місцеперебування, телефонуйте за номером (0352)-27-11-70 або на спецлінію 102‼️

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