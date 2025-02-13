На Теребовлянщині п’яний водій не впорався з керуванням і потрапив у ДТП

Аварія трапилася 12 лютого близько 7 ранку неподалік Теребовлі. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, 41-річний водій автомобіля CITROEN Berlingo не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини дороги та зіткнувся із деревом.

У результаті удару кермувальник та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Бригада швидкої доправила чоловіків до лікарні, але вони від госпіталізації відмовилися.

Вирішується питання про притягнення порушника до адмінвідповідальності відповідно до статті 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. Триває перевірка.