10:44 | 30.06.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У яких школах та садках Тернополя зроблять ремонти за кошти бюджету

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

29 червня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про спрямування коштів з бюджету розвитку на виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій у дитсадках та закладах загальної середньої освіти.

Відповідно до рішення, кошти для проведення необхідних робіт буде спрямовано у заклади дошкільної освіти (ясла-садок) серед них: №5, №6, №31, №38.

Щодо загальноосвітніх закладів, то кошти на ремонтні роботи виділено для 11 шкіл, а саме:

  • Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №4;
  • Тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №8;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича;
  • Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»;
  • Тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №19;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №23
  • Тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка;
  • Тернопільська початкова школа «Ерудит».

Перед проведення робіт здійснено технічний огляд закладів та підготовлено проектно-кошторисні документації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *