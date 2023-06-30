У яких школах та садках Тернополя зроблять ремонти за кошти бюджету

29 червня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про спрямування коштів з бюджету розвитку на виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій у дитсадках та закладах загальної середньої освіти.

Відповідно до рішення, кошти для проведення необхідних робіт буде спрямовано у заклади дошкільної освіти (ясла-садок) серед них: №5, №6, №31, №38.

Щодо загальноосвітніх закладів, то кошти на ремонтні роботи виділено для 11 шкіл, а саме:

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»;

Тернопільська загальноосвітня школа №4;

Тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа №8;

Тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича;

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»;

Тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа №19;

Тернопільська загальноосвітня школа №23

Тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка;

Тернопільська початкова школа «Ерудит».

Перед проведення робіт здійснено технічний огляд закладів та підготовлено проектно-кошторисні документації.