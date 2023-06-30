Нейрохірурги в Тернополі врятували пацієнта за допомогою мікроскопу, придбаного за донати

Нейрохірурги в Тернополі врятували 51 річного пацієнта з пухлиною спинного мозку за допомогою сучасного операційного мікроскопу, придбаного за кошти, зібрані через United24.

Такі мікроскопи є високотехнологічними і використовуються у нейрохірургії для виконання найскладніших оперативних втручань. Перевагою обладнання є якісне оптичне зображення та можливість збільшення до 14 (!) разів. 🔥

Під час втручання зображення виводиться на окремий монітор. Операційна бригада має змогу бачити хід втручання і може швидко та чітко реагувати на будь-які ситуації. Автофокус дозволяє без ручного керування налаштовувати чіткість зображення та має можливість запису операції.

❝ Доступ здійснено через невеликий розріз (3 см) на рівні II грудного хребця, всі маніпуляції здійснено під контролем операційного мікроскопу. Переваги даного виду оперативних втручань: малотравматичність, сприятливий прогноз, швидке відновлення.

Свідчення цьому: зараз стан пацієнта стабільний, він впевнено стоїть на ногах, ходить в межах свої палати ❞, – розповідає генеральний директор лікарні Володимир Шкробот.