В дитсадках Тернополя скасовується обов’язковий денний сон

Важливе нововведення запрацює у закладах дошкільної освіти Тернополя – тепер денний сон у садочках перестав бути обов’язковим.

Пов’язано це із ситуацією в країні, зокрема, на період дії воєнного стану. Відповідні зміни Міністерство охорони здоров’я України вносить до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Про це розповіла заступник начальника Тернопільського міського управління освіти і науки Ірина Сум.

«Тепер, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру денний сон допускається замінювати денним відпочинком. Тобто одна норма замінила іншу. Дане запровадження буде донесено до керівників ДНЗ і обговорено, адже повітряна тривога, на жаль, лунає і в обідній час, коли дітки сплять, тож евакуйовувати їх у такому стані вчасно і як належить дуже важко», — каже освітянка.

Втім, у Міністерстві говорять, мовляв це не означає, що дітей не вкладатимуть спати. Просто тепер це не є обов’язковою до виконання нормою. Рішення пов’язано з тим, що під час повітряних тривог усі вихованці та увесь персонал дитячих садочків мають спускатися в укриття.

Як йдеться в змінах до регламенту, при цьому, загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку — 12–12,5 години, з яких 2–2,5 години відводиться на денний сон або денний відпочинок. Для дітей від 1 до 1,5 року денний сон або денний відпочинок організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон або денний відпочинок тривалістю до 3-х годин.

Наразі ці зміни пройшли юстування і скоро будуть опубліковані, після чого набудуть чинності.

Тернополяни