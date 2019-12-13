Від завтра автобус №19 їздитиме за новим маршрутом

З 14 грудня автобус №19 їздитиме за новим маршрутом.

👉Зокрема, від вул. Винниченка автобус повертатиме на вул. Будного-Лучаківського-Бережанська, через вул. Мазепи, Руська та далі по маршруту.

Таке рішення прийнято на численні звернення тернополян.