17:30 | 13.12.2019
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Новини Тернополя 

Від завтра автобус №19 їздитиме за новим маршрутом

Irena 4 Views Прокоментуй!

Світлина від Тернопільська міська рада.

З 14 грудня автобус №19 їздитиме за новим маршрутом.

👉Зокрема, від вул. Винниченка автобус повертатиме на вул. Будного-Лучаківського-Бережанська, через вул. Мазепи, Руська та далі по маршруту.

Таке рішення прийнято на численні звернення тернополян.

Весь маршрут буде проходити з вул. Морозенка («ТРЦ «Подоляни»), Об’їзна, Симоненка, Тарнавського, Злуки, Збаразька, Крушельницької, Замкова, Руська, Мазепи, Кривоноса, Винниченка, С.Будного, Лучаківського, Бережанська, Мазепи, Руська, Острозького, Пирогова, Гоголя, Б.Хмельницького, Збаразька, Злуки, Тарнавського, В.Великого, Л.Курбаса, Морозенка («ТРЦ «Подоляни»)

 

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