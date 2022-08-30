ВІДКРИВСЯ ОСВІТНІЙ ХАБ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Освітній Хаб Тернопільщини відкрив свої двері для гостей та мешканців області. Безкоштовно тут будуть навчати IT спеціальностям та робочим професіям, українській та англійській мовам, надавати психологічну та емоційну підтримку, а ще допомагатимуть у освоєнні найзатребуваніших серед роботодавців навичок.

Проєкт Освітній Хаб Тернопільщини реалізується ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції.

Хаб буде діяти в рамках мережі Українських Освітніх Хабів, яка визначена Міністерством освіти і науки України пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала рф.

«Для дітей, як переселенців так і місцевих мешканців також буде багато цікавих активностей: спікінг-клаби з української та англійської мов, майстер-класи, екскурсії та інші цікаві та корисні заходи» – повідомила координаторка мережі Українських Освітніх Хабів, виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Активна участь у реалізації даного освітнього проєкту належить саме Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

«Освітній Хаб Тернопільщини реалізовуватиме концепцію Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning) на території всієї області» – повідомила директор Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома: «Тому, саме наш департамент буде опікуватись розвитком цього проєкту на благо всіх, хто наразі мешкає в області».

Регіональні партнери проєкту – ГО «АТОМ» та Тернопільський кооперативний фаховий коледж.

Запрошуємо до співпраці громадські організації, психологів, освітні установи!

Сайт мережі Українських Освітніх Хабів: www.eduhub.org.ua

Телеграм-канал Освітнього Хабу Тернопільщини: https://t.me/osvitniyhubternopil

Адреса: 46000 Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Руська, 17, 2 поверх, 12 ауд. (Тернопільський кооперативний фаховий коледж).



Координатор Хабу: Ірина Яремчук, +38 (097) 541 48 18 , Iryna.Yaremchuck@gmail.com