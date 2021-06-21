19:53 | 21.06.2021
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Новини Тернополя 

Відомий польський професор-агроном проведе навчання на базі господарства «ГАДЗ»

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13-16 липня 2021 року на базі Фермерського господарства «ГАДЗ» відбудеться школа Адама Фури для агрономів.

Адам Фура – професор-практик, директор відділу Осередку дорадництва Сільського Господарства Свєнтокшиського воєводства в Сандомирі.

Господарство запрошує усіх охочих агрономів взяти участь у триденній школі. Для цього необхідно заповнити реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLfVlzO8Ry02HBtKAPZFRwfN9HGquyFOHizcMS3xkuh3IZ3g/viewform?fbclid=IwAR1gtDtX1991HybCH2MdlTLrHGXAy_AWnahQYFv1Iy0T7Zxn6agrgmYSey8

У ФГ «ГАДЗ» наголошують, що досвід, який передає Адам Фура, є дуже цінним. А спілкування з такою людиною-легендою дає змогу виправляти помилки, розвиватися, використовувати сучасну техніку та препарати задля покращення якості продукції.

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