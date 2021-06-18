У селі Ласківці Теребовлянської міської ОТГ відкрили амбулаторію загальної практики – сімейної медицини.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш взяв участь у відкритті закладу та привітав працівників з Днем медичного працівника.

«Медичний працівник – це складна професія, бо ви несете відповідальність за людські життя. Цей рік пандемії показав, що медицина, це та галузь яку потрібно розвивати. Ми сьогодні відкриваємо амбулаторію у селі Ласківці яка надасть 10 робочих місць та зможе обслуговувати майже 4 тисячі населення Теребовлянської міської ОТГ. Ми докладемо усіх сил, щоб зробити максимально доступними надання первинної медичної допомоги на місцях, щоб людям не доводилося їхати за десятки кілометрів. Наближається День медичного працівника і я щиро вітаю Вас з професійним свято, бажаю вам наснаги, міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та вашим родинам! Хай ваша нелегка праця приносить радість», – сказав Володимир Труш.

Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини обслуговуватиме жителів сіл Ласківці, Вербівці, Могильниця, Романівка, а це 3835 осіб та надасть 10 робочих місць.

В амбулаторії встановлено сучасне обладнання для лікування й діагностики різних захворювань.

Окрім того, за кошти державного бюджету було передано новий автомобіль Renaut Daster для невідкладної допомоги.

Амбулаторія забезпечена медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, засобами індивідуального захисту та антисептиками в повному об’ємі.

Обладнанням амбулаторія повністю забезпечена згідно з взірцевим табелем матеріально – технічного оснащення, в тому числі електрокардіограф, пульсоксиметр, отоофтальмоскоп, пульсоксиметр, пікфлуометр, ваги для дорослих та дітей, телемедициною.

Загальна вартість проекту понад 8 млн. грн., 10% з яких – частка співфінансування громади.