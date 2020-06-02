Відтепер автобуси за маршрутом №35 курсують до міської лікарні №2

Автобуси на маршруті №35 «Вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни»» розпочали курсувати через район міської лікарні №2 та інших медичних закладів, що знаходяться на вул. Р. Купчинського, Сахарова, Пирогова, В. Стуса, – повідомляє сайт КП «Тернопільелектротранс».

Доповнення маршруту вищезазначеними вулицями відбулося на прохання жителів міста. Тож відтепер від проспекту Злуки автобуси курсуватимуть до міської лікарні №2. Маршрут проходження: вулиці Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Кн. Острозького, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, Збаразька, Злуки, Купчинського, Корольова, Стуса, Київська, Тарнавського, В. Великого, Л. Курбаса, Текстильна, Збаразька, Б. Хмельницького, Руська, Мазепи, Кривоноса, Винниченка. Нагадаємо, з 25 травня автобуси та тролейбуси у Тернополі курсують відповідно до нової маршрутної мережі громадського транспорту.