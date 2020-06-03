Карантинні реалії: як COVID-19 вдарив по бюджету Чортківської громади

Місцева влада прийняла основний удар пандемії коронавірусу на себе. Від початку карантину міста та громади виділили для боротьби із Covid-19 понад 900 мільйонів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж витратила на закупівлі держава. При цьому саме місцеві бюджети найбільше постраждали через карантин та економічну кризу, – повідомляють у міській раді.

Про те, як пандемія COVID-19 вдарила по бюджеті Чортківської громади і як це відобразиться надалі впродовж року розповіла начальниця фінансового управління Чортківської міськради Надія Бойко.

Скільки втратить бюджет Чортківської громади за весь період карантину остаточно буде відомо лише після його завершення. Втім, у березні бюджет Чорткова недоотримав 2 млн, у квітні – 2,1 млн, у травні ще більше – 2,2 млн грн! І якщо коронавірус, на щастя, поступово відступає, то із фінансовими проблемами доведеться жити ще довго. Серед основних надходжень, які через карантин втратив міський бюджет Чорткова, це сплата ПДФО та оренди землі. Адже на два місяці через карантинні обмеження більша частина підприємств зупинила свою роботу, чимало роботодавців звільнили працівників або ж суттєво зменшили їм заробітні плати. До вищеперелічених проблем додалось ще декілька: найбільший платник ПДФО у Чорткові – завод «СЕ Борднетце-Україна» на невизначений термін скорочує кількість працівників. А на державному підприємстві «Чортківський комбінат хлібопродуктів» ще з січня не виплачують заробітну плату. І одне, і інше прямопропорційно впливає на бюджет громади… Усвідомлюючи цінність кожної гривні, міська влада оптимізувала заробітні плати працівникам апарату Чортківської міської ради, всім комунальним службам міста, які все одно щоденно працювали у час карантину. Також 2/3 зарплати отримували працівники бібліотек, міського краєзнавчого музею, музичної школи тощо. Бо у ці направду страшні місяці всі перейнялись головним питанням – як вберегти життя та здоров’я людей, а також як втримати на роботі медиків, поліцейських, пожежників? Загальна бюджетна ситуація у 2020 році залежить від того, чи вдасться надолужити впродовж року вже втрачені фінансові показники за час карантину. Якщо ж показники надолужити не вдасться, тоді, ймовірно, кошти зніматимуть з фінансування об`єктів благоустрою, чого хотілося б найменше.