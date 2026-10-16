«Вода смердить хімією»: тернополяни скаржаться на воду з крана, що кажуть у водоканалі

Жителі Тернополя скаржаться на неприємний запах, колір і смак водопровідної води. Дехто стверджує, що вода має хімічний запах, а після душу неприємно пахне навіть тіло. У КП «Тернопільводоканал» заявляють, що перевірили воду за хімічними та мікробіологічними показниками й вважають її безпечною для споживання, йдеться в сюжеті Т1 Новини.

У соціальних мережах тернополяни пишуть, що неприємний запах води відчувають у різних мікрорайонах міста, зокрема на Східному масиві та Дружбі.

«Смердить дуже. І я думала, то тільки в мене так», — пише одна з мешканок.

Інші користувачі скаржаться на запах, який нагадує хімічні речовини, та нарікають, що навіть після заміни фільтрів проблема не зникла.

Люди також обурюються через вартість водопостачання, адже, за їхніми словами, якість води не відповідає їхнім очікуванням.

Що пояснюють у «Тернопільводоканалі»

У комунальному підприємстві підтверджують, що отримували скарги від мешканців. За словами представниці водоканалу Наталії Борщук, фахівці лабораторії виїжджали за адресами звернень і відбирали проби води не лише у заявників, а й у їхніх сусідів.

Воду перевіряли за органолептичними характеристиками, хімічними та мікробіологічними показниками.

За словами Наталії Борщук, у деяких випадках мешканці одного будинку по-різному оцінювали запах води: одні скаржилися на нього, тоді як інші не помічали проблеми.

Найчастіше, за її словами, звернення надходили від мешканців будинків із невеликою кількістю заселених квартир.

«Вода у внутрішній водопровідній мережі застоюється, внаслідок чого погіршуються органолептичні якості», — пояснила представниця підприємства.

У таких випадках мешканцям рекомендували звернутися до управителів будинків, щоб промити внутрішні водопровідні мережі.

Також скарги надходили від людей, які переїхали до Тернополя з інших міст. У водоканалі пояснюють, що вода в різних населених пунктах може відрізнятися за складом і смаком, зокрема через особливості водопостачання та знезараження.

Як очищують воду в Тернополі

До Тернополя вода надходить із двох водозаборів — Тернопільського та Верхньоівачівського. Через природний вміст заліза у воді зі свердловин вона проходить додаткове очищення на насосній станції.

Як пояснив представник підприємства Павло Данилишин, спочатку воду пропускають через фільтри, які видаляють залізо. Після цього її знезаражують і подають до резервуарів чистої води, звідки вона надходить споживачам.

Раніше для знезараження використовували рідкий хлор. Тепер, за словами представника водоканалу, застосовують розчин гіпохлориту натрію, який готують із солі.

Його дозують автоматизовані насоси, роботу яких контролюють аналізатори. Вони перевіряють вміст хлору кожні 15 хвилин і за потреби коригують дозування.

У підприємстві також зазначають, що якість води контролюють кожні три години.

Чи безпечна вода з крана

За результатами перевірок, про які повідомили у «Тернопільводоканалі», вода відповідає санітарним нормам за хімічними та мікробіологічними показниками. На підприємстві запевняють, що вона безпечна для споживання.

Водночас скарги мешканців стосуються передусім запаху, смаку та інших органолептичних властивостей води.

У водоканалі закликають тернополян повідомляти диспетчерську службу, якщо вони помічають незвичний запах, зміну кольору чи смаку води. За зверненнями фахівці можуть виїхати на місце та відібрати проби для дослідження.