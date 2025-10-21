На Тернопільщині 21 жовтня діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

За вказівкою НЕК «Укренерго» з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України сьогодні, 21 жовтня, у період із 16:00 до 20:00 на території області буде застосовано графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових та бізнес-споживачів.

Енергетики наголошують, що обмеження не стосуються побутових споживачів — для населення електропостачання залишатиметься без змін.

Разом із тим фахівці закликають усіх мешканців області споживати електроенергію ощадливо та відповідально, особливо у вечірні години, аби зменшити навантаження на об’єднану енергосистему України та підтримати її стабільну роботу.

📍 Нагадуємо: такі заходи є тимчасовими і впроваджуються з метою балансування енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.