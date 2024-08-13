Водій Тернопільського ТЦК, якого затримали на хабарі, можуть випустити під заставу у майже 250 тис.грн.

12 серпня водію Тернопільського обласного ТЦК, якого затримали 8 серпня, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Два місяці тримання під вартою з правом внесення застави — Тернопільський міськрайсуд 11 серпня обрав міру запобіжного заходу водію обласного ТЦК, якого запідозрили у зловживанні впливом і затримали 8 серпня.

Інформацію про це «20 хвилин» дізналися від власних джерел, згодом її підтвердили у Спецпрокуратурі.

Журналісти поцікавились в адвокатки підозрюваного, чи вноситимуть за її підозрюваного заставу.

Нагадаємо, 8 серпня на Тернопільщині затримали військового, який за 5000 доларів США допомагав громадянину покинути територію ТЦК.

За даними слідства, підозрюваний вимагав 5 тисяч доларів США у доставленого для звірки військово-облікових даних громадянина.

За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. А також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Мова йде про водія ТЦК Ростислава Ф. Йому у червні виповнилося 43 роки, він уродженець одного із сіл колишнього Теребовлянського району, а проживає у с. Д. Тернопільського району. Розлучений і має на утриманні двох дітей.

11 серпня підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 грн.

Чи вноситимуть за Ростислава заставу, запитали 12 серпня у адвокатки підозрюваного Ганни Чапаєвої.

Захисниця повідомила, що такої інформації, про намір вийти під заставу, вона ще не отримувала.

Тернополяни