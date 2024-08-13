17:52 | 13.08.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі шукають інспекторів з паркування

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Тернопільська міська рада запрошує кваліфікованих фахівців долучитися до команди управління муніципальної інспекції, а саме – інспекторів з паркування. Відгукуватися на вакансію можуть усі охочі, незалежно від статі.

Вимоги для претендентів на вакансію інспектора з паркування управління муніципальної інспекції:

  • громадянство України;
  • освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;
  • вільне володіння державною мовою;
  • дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, комунікабельність;
  • Військово-обліковий документ (для чоловіків);
  • без вимог до стажу роботи у вказаній галузі.

Обов’язки:

  • контроль оплати паркування транспортних засобів;
  • виявлення та фіксація порушень правил зупинки стоянки та паркування транспортних засобів шляхом винесення адміністративних повідомлень/постанов тощо.

Надсилати резюме можна на пошту umptmr@gmail.com

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