У Тернополі шукають інспекторів з паркування
Тернопільська міська рада запрошує кваліфікованих фахівців долучитися до команди управління муніципальної інспекції, а саме – інспекторів з паркування. Відгукуватися на вакансію можуть усі охочі, незалежно від статі.
Вимоги для претендентів на вакансію інспектора з паркування управління муніципальної інспекції:
- громадянство України;
- освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;
- вільне володіння державною мовою;
- дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, комунікабельність;
- Військово-обліковий документ (для чоловіків);
- без вимог до стажу роботи у вказаній галузі.
Обов’язки:
- контроль оплати паркування транспортних засобів;
- виявлення та фіксація порушень правил зупинки стоянки та паркування транспортних засобів шляхом винесення адміністративних повідомлень/постанов тощо.
Надсилати резюме можна на пошту umptmr@gmail.com