У Тернополі шукають інспекторів з паркування

Тернопільська міська рада запрошує кваліфікованих фахівців долучитися до команди управління муніципальної інспекції, а саме – інспекторів з паркування. Відгукуватися на вакансію можуть усі охочі, незалежно від статі.

Вимоги для претендентів на вакансію інспектора з паркування управління муніципальної інспекції:

громадянство України;

освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

вільне володіння державною мовою;

дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, комунікабельність;

Військово-обліковий документ (для чоловіків);

без вимог до стажу роботи у вказаній галузі.

Обов’язки:

контроль оплати паркування транспортних засобів;

виявлення та фіксація порушень правил зупинки стоянки та паркування транспортних засобів шляхом винесення адміністративних повідомлень/постанов тощо.

Надсилати резюме можна на пошту umptmr@gmail.com