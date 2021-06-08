Франція відкриває кордони для українських туристів з 9 червня

Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму.

Так, з 9 червня скасовується обов’язковий ПЛР-тест для вакцинованих мешканців ЄС, а вакциновані туристи з більшості третіх країн, в тому числі України, зможуть потрапити у Францію за умови наявності негативного результату ПЛР-тестування. Про це йдеться в повідомлені французького уряду.

Отож, уряд Франції поділив країни світу на три зони:

зелена – дозволено в’їзд для вакцинованих туристів без будь-яких обмежень

помаранчева – дозволено в’їзд для вакцинованих туристів за умови наявності негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону або негативного тесту на антиген зробленого не більше 48 годин; громадяни без вакцини проходитимуть антиген тест по прибуттю та перебуватимуть на тижневій самоізоляції

червона – дозволено в’їзд за поважних причин та за умови наявності негативного ПЛР-тесту зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону або негативного тесту на антиген зробленого не більше 48 годин обов’язковою самоізоляцією на 7 днів для вакцинованих осіб та 10 днів для осіб, які не проходили вакцинацію.

Також з’явилася інформація, що Колумбія зняла обмеження на подорожі для іноземних туристів.

Колумбія скасувала вимогу щодо обов’язкової наявності негативного результату ПЛР-тестування в іноземних громадян, які подорожують в країну повітряним транспорту. Також скасовано вимогу щодо використання мобільного додатку CoronaApp. Про це свідчить наказ Міністерства охорони здоров’я Колумбії №777.

Відтак, громадяни України можуть подорожувати до Колумбії за умови реєстрацію на сайті міграційної служби Колумбії не пізніше ніж за 48 години до перетину кордону.

Нагадаємо, що раніше пасажири, які прибували до Колумбії, повинні були мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, реєструватися на сайті міграційної служби та використовувати мобільний додаток CoronaApp.

Влада Колумбії вживає досить прагматичних заходів щодо відновлення туризму та повітряного транспорту, у порівнянні з іншими країнами регіону. Так, з вересня в країну авіатранспортом прибуло 10 мільйонів іноземних громадян.