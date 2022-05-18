Вперше за час війни депутати Тернопільської облради зібралися на сесію (відео)

Сьогодні, 18 травня, відбулось третє пленарне засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

Про результати роботи розповів голова облради Михайло Головко.

– З початку війни ми вперше провели засідання сесії. Воно було досить продуктивним. Назбиралося багато питань, які потребували вирішення. Ухвалили низку питань, що стосуються діяльності наших комунальних закладів, які зараз надають допомогу українським захисникам та внутрішньо-переміщеним особам. Прийняли чимало програм. Дякую депутатам за розуміння, злагоджену роботу та оперативність, – наголосив Михайло Головко.

Детальніше – у відео.