Всесвітньовідомий менеджер прочитав лекцію в тернопільському університеті

Один із найуспішніших і найсучасніших менеджерів в Україні Богдан Будзан завітав до ТНТУ, щоб поділитися своїми знаннями і власним досвідом, – повідомляють у навчальному закладі.

Відомий фахівець з питань лідерства та розвитку менеджменту розповів про секрети свого успіху студентам та викладачам вишу.

Зустрічі з непересічним земляком в університеті проходять уже не вперше. Кожного разу це цікаве спілкування у формі дискусій, запитань та відповідей. В рамках цієї зустрічі Богдан Будзан презентував нову книгу «Дорогою до себе. Майже сповідь», в якій передає власний досвід та досвід сотень своїх вчителів та наставників у пізнанні світу й усвідомленні свого місця в ньому.

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