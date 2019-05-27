Аж 26 тернопільських лікарів зареєстрували максимальну рекомендовану кількість підписаних декларацій

Станом на 23.05.2019р. майже 140 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 80 % дорослих жителів м.Тернополя.

Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 16822 підписані декларації.

26 лікарів зареєстрували максимальну рекомендовану кількість- 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.

Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати з ним декларацію в межах рекомендованої кількості.

Додатково повідомляємо, що з 1 липня 2019р. скористатись програмою “Доступна діагностика” за кошти Національної служби здоров”я України можна за електронним направленням сімейного лікаря, якому подана декларація.

Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати з ним декларацію в межах рекомендованої кількості.

Нагадуємо, що у м.Тернополі можна підписати декларацію про надання первинної медичної допомоги за наступними адресами:

вул. Острозького, 6 Амбулаторії №№1, 2, 3, вул. Волинська, 40 Амбулаторія № 5 вул. Петриківська. 25А Амбулаторія № 6 вул. Золотогірська. 12 Амбулаторія №7 вул. Ст.Бандери. 72 Амбулаторія № 8 вул.Купчинського, 14 Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13 вул. Куліша, 7 Амбулаторія № 14 вул. Курбаса, 6 Амбулаторія № 15 вул. Бродівська, 50б Амбулаторія № 16

Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».

Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.

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