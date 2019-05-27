Аж 26 тернопільських лікарів зареєстрували максимальну рекомендовану кількість підписаних декларацій
Станом на 23.05.2019р. майже 140 тисяч пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 80 % дорослих жителів м.Тернополя.
Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 16822 підписані декларації.
26 лікарів зареєстрували максимальну рекомендовану кількість- 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.
Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати з ним декларацію в межах рекомендованої кількості.
Додатково повідомляємо, що з 1 липня 2019р. скористатись програмою “Доступна діагностика” за кошти Національної служби здоров”я України можна за електронним направленням сімейного лікаря, якому подана декларація.
Закликаємо тернополян не зволікати із вибором сімейного лікаря і підписати з ним декларацію в межах рекомендованої кількості.
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вул. Острозького, 6
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Амбулаторії №№1, 2, 3,
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вул. Волинська, 40
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Амбулаторія № 5
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вул. Петриківська. 25А
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Амбулаторія № 6
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вул. Золотогірська. 12
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Амбулаторія №7
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вул. Ст.Бандери. 72
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Амбулаторія № 8
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вул.Купчинського, 14
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Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13
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вул. Куліша, 7
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Амбулаторія № 14
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вул. Курбаса, 6
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Амбулаторія № 15
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вул. Бродівська, 50б
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Амбулаторія № 16
Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».
Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.