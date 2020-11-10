Видужали 217 людей, зареєстровано 171 новий випадок COVID-19 та дві смерті 10 листопада в Тернопільській області

Станом на 10 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22387 випадках діагноз лабораторно підтверджений (20898 випадків – дорослі, 1489 випадків – діти), з них 297 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 17927 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5907 (4613 одужало, 65 летальних, 1229 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1035 (843 одужало, 9 летальних, 183 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1084 (910 одужало, 18 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 970 (849 одужало, 17 летальних, 104 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1072 (836 одужало, 16 летальних, 220 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1069 (905 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 141 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1045 (871 одужало, 14 летальних, 160 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 536 (494 одужало, 6 летальних, 36 продовжують хворіти);

– Козівський район – 657 (557 одужало, 5 летальних, 95 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1339 (1095 одужало, 22 летальних, 222 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 537 (482 одужало, 2 летальних, 53 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 926 (786 одужало, 16 летальних, 124 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 777 (593 одужало, 5 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 321 (238 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 950 (716 одужало, 24 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1823 (1411 одужало, 16 летальних, 396 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1619 (1212 одужало, 18 летальних, 389 продовжують хворіти);

– Шумський район – 720 (516 одужало, 17 летальних, 187 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 217 осіб;

– проведено 971 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 171 випадок зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 65 р. м. Заліщики, чоловік 61 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (45 осіб)

Бережанський район (10 осіб):

• м. Бережани – 1

• с. Баришівка – 1

• с. Посухів – 1

• с. Саранчуки – 1

• с. Підвисоке – 1

• с. Урмань – 1

• с. Нараїв – 2

• с. Поточани – 1

• с. Куряни – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (1 особа):

• с. Трибухівці – 1

Гусятинський район (9 осіб):

• м. Копичинці – 4

• с. Васильківці – 1

• с. Товсте – 1

• смт Гримайлів – 1

• с. Клювинці – 1

• с. Яблунів – 1

Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Печорна – 1

Збаразький район (8 осіб):

• м. Збараж – 5

• с. Базаринці – 1

• с. Ліски – 1

• с. Решнівка – 1

Зборівський район (3 особи):

• с. Коршилів – 1

• с. Присівці – 1

• с. Беримівці – 1

Козівський район (1 особа):

• смт Козова – 1

Кременецький район (18 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Іква – 1

• с. Білокриниця – 3

• с. Бакоти – 2

• с. Млинівці – 3

• с. Башуки – 2

• с. Старий Олексинець – 1

• с. Будки – 1

Лановецький район (0 осіб)

Монастириський район (14 осіб):

• м. Монастириська – 6

• сел. Коропець – 1

• с. Високе – 2

• с. Дубенка – 1

• с. Коржова – 1

• с. Красіїв – 2

• с. Савелівка – 1

Підволочиський район (16 осіб):

• смт Підволочиськ – 6

• м. Скалат – 3

• с. Галущинці – 2

• с. Староміщина – 2

• с. Кип’ячка – 1

• с. Гнилиці – 1

• с. Зарубинці – 1

Підгаєцький район (6 осіб):

• м. Підгайці – 1

• с. Завалів – 1

• с. Голгоча – 1

• с. Мужилів – 2

• с. Старе Місто – 1

Теребовлянський район (4 особи):

• смт Микулинці – 2

• с. Гумниська – 1

• с. Кровинка – 1

Тернопільський район (12 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• с. Біла – 2

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Чистилів – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Байківці – 2

• с. Петриків – 1

️Чортківський район (13 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Шманьківчики – 1

• с. Ридодуби – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Стара Ягільниця – 1

Шумський район (9 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Великі Дедеркали – 3 • с. Боложівка – 1 • с. Круголець – 1 • с. Мізюринці – 1 • с. Биківці – 1