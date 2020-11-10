Видужали 217 людей, зареєстровано 171 новий випадок COVID-19 та дві смерті 10 листопада в Тернопільській області
Станом на 10 листопада 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 22387 випадках діагноз лабораторно підтверджений (20898 випадків – дорослі, 1489 випадків – діти), з них 297 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 17927 осіб.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 5907 (4613 одужало, 65 летальних, 1229 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1035 (843 одужало, 9 летальних, 183 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1084 (910 одужало, 18 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 970 (849 одужало, 17 летальних, 104 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1072 (836 одужало, 16 летальних, 220 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1069 (905 одужало, 23 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 141 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1045 (871 одужало, 14 летальних, 160 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 536 (494 одужало, 6 летальних, 36 продовжують хворіти);
– Козівський район – 657 (557 одужало, 5 летальних, 95 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1339 (1095 одужало, 22 летальних, 222 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 537 (482 одужало, 2 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 926 (786 одужало, 16 летальних, 124 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 777 (593 одужало, 5 летальних, 179 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 321 (238 одужало, 3 летальних, 80 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 950 (716 одужало, 24 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1823 (1411 одужало, 16 летальних, 396 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1619 (1212 одужало, 18 летальних, 389 продовжують хворіти);
– Шумський район – 720 (516 одужало, 17 летальних, 187 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 217 осіб;
– проведено 971 дослідження методом ПЛР;
– підтверджено 171 випадок зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 2 летальних випадки: чоловік 65 р. м. Заліщики, чоловік 61 р. м. Тернопіль.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (45 осіб)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 1
• с. Баришівка – 1
• с. Посухів – 1
• с. Саранчуки – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Урмань – 1
• с. Нараїв – 2
• с. Поточани – 1
• с. Куряни – 1
Борщівський район (0 осіб)
Бучацький район (1 особа):
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (9 осіб):
• м. Копичинці – 4
• с. Васильківці – 1
• с. Товсте – 1
• смт Гримайлів – 1
• с. Клювинці – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Печорна – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Базаринці – 1
• с. Ліски – 1
• с. Решнівка – 1
Зборівський район (3 особи):
• с. Коршилів – 1
• с. Присівці – 1
• с. Беримівці – 1
Козівський район (1 особа):
• смт Козова – 1
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 4
• м. Почаїв – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 3
• с. Бакоти – 2
• с. Млинівці – 3
• с. Башуки – 2
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Будки – 1
️Лановецький район (0 осіб)
️Монастириський район (14 осіб):
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 1
• с. Високе – 2
• с. Дубенка – 1
• с. Коржова – 1
• с. Красіїв – 2
• с. Савелівка – 1
Підволочиський район (16 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• м. Скалат – 3
• с. Галущинці – 2
• с. Староміщина – 2
• с. Кип’ячка – 1
• с. Гнилиці – 1
• с. Зарубинці – 1
Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Завалів – 1
• с. Голгоча – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (4 особи):
• смт Микулинці – 2
• с. Гумниська – 1
• с. Кровинка – 1
Тернопільський район (12 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Біла – 2
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Чистилів – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Байківці – 2
• с. Петриків – 1
️Чортківський район (13 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Шманьківчики – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Стара Ягільниця – 1
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Великі Дедеркали – 3
• с. Боложівка – 1
• с. Круголець – 1
• с. Мізюринці – 1
• с. Биківці – 1