Які книжки закуплять бібліотеки у 2020 році?

Український інститут книги оприлюднив списки книжок, які закуплять за програмою поповнення бібліотечних фондів у 2020 році. До фінального списку потрапило 833 назви книжкових видань. Відібрані бібліотеки отримають 383748 видань.

До дитячих бібліотек цього року потраплять книжки Сашка Дерманського, Володимира Арєнєва, Тані Стус, Галини Вдовиченко, Надійки Гербіш, Галини Ткачук, Зірки Мензатюк, Галини Манів, Юлії Ярмоленко, Ольги Купріян, Кузька Кузякіна, Оксани Куценко та інших. Перелік найменувань видань можна переглянути тут.

Нагадаємо, що в жовтні працювали три експертні ради з відбору книжкової продукції, що складалися із 57 експертів. Цього року книжки з різних категорій оцінювали різні експертні ради, зокрема окрема рада працювала з літературою для дітей та юнацтва. Кожна із експертних рад оцінила запропоновані видання та підготувала перелік рекомендованої для закупівель літератури, який потрапив на погодження Міністерству культури та інформаційної політики України.

Наступним етапом програми стане закупівля та розсилка книжок по бібліотеках.

Український інститут книги – державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати українську літературу за кордоном.

Джерело: БараБука