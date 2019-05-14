Вихованці 17-ти шкіл Тернопільщини представили близько 400 дивовижних робіт

В Тернопільському обласному художньому музеї відбулося відкриття традиційної виставки творчих робіт учнів дитячих мистецьких шкіл Тернопільщини «Творчість юних – 2019». Цього року вихованці 17-ти шкіл Тернопільщини представили близько 400 робіт. Це твори живопису, графіки, скульптури малих форм із пластиліну та глини, різьби по дереву, розписи на склі, вироби з рогози, аплікації зі шкіри, паперу, гобелени, колажі та ін.

Кожний виріб цікавий і виконаний на фаховому рівні, адже на виставку відбиралися кращі роботи. У кожному творі – барвистий світ дитячої уяви, сповнений любові та добра.

За підсумками Обласної олімпіади з образотворчого мистецтва представники Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації вручили грамоти кращим учням-володарям І-ІІІ місць .

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