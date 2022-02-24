Як діяти тернополянам в разі надзвичайної ситуації: пам’ятка населенню

Через ситуацію в Україні, тернополянам нагадали – як поводитися в разі надзвичайної ситуації.

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки або звуки гучномовця, що тривають упродовж кількох хвилин, то:

Увімкніть телебачення або радіо: інформація передається через офіційні канали упродовж 5 хвилин після сигналу. Зосередьтесь, уважно прослухайте повідомлення, виконуйте інструкції. Залишайте засоби зв’язку увімкненими – через них може надходити нова інформації та інструкції.

У випадку евакуації – відключіть електрику, газ, воду, погасіть в печі (каміні) вогонь, візьміть «тривожну валізу», перевірте документи та гроші, зачиніть вхідні двері та прямуйте до сховища або збірного пункту евакуації.

Важливо, заздалегідь з’ясуйте розташування найближчого укриття.

Що необхідно покласти у тривожну валізу?

Гроші та документи, зокрема, паспорт і копії усіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудова книжка, пенсійне посвідчення, документи на власність);

Техніка: зарядні пристрої до телефонів, радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички.

Одяг та засоби гігієни: теплий одяг, термоковдра, якщо є, спідню білизну, зручне взуття, засоби особистої гігієни.

Посуд та харчі: візьміть ємкості, в яких можна приготувати, розігріти і зберігати їжу, розрахуйте воду і харчі на 3 доби, беріть продукти, що довго зберігаються.

Медикаменти: аптечку, включно з медичними препаратами, які вживаєте щодня, а також рецепти на медикаменти.

Як укомплектувати аптечку на випадок надзвичайної ситуації?

(рекомендований вміст аптечки для 4 осіб):

• Рукавички нестерильні – 4 пари;

• Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;

• Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5 од.;

• Бинт еластичний різних розмірів – 2 од.;

• Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) – 2 од.;

• Термоковдра на поліетиленовій основі;

• Термометр (не ртутний та у захисному футлярі);

• Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») – 2 од.;

• Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.;

• Гіпотермічний пакет;

• Пов’язка (щиток) на око;

• Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.;

• Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);

• Серветки стерильні марлеві – 10 од.;

• Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок – 2 од.;

• Гормональна мазь;

• Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);

• Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 уп.);

• Ентеросорбент;

• Таблетки для знезараження води (1 уп.);

• Скотч армований;

• Маркер для нанесення інформації водостійкий.

У будь-якій надзвичайній ситуації – не панікуйте та зберігайте спокій. Запорукою вашого спокою буде готовність до непередбачуваних подій.