Як тернопільські ліцеїсти пустилися в захоплюючу мандрівку Європою

Skype-a-thon повернувся у Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей №6» ім. Н. Яремчука.

Цього разу учні 10-11 класів здійснили три захоплюючі віртуальні мандрівки у Європу. 11-ЛІ та 11-ЛФ зумів зустрітися із ровесниками з Сербії. 10-ЛА побував у Швеції та Польщі.

Ліцеїсти грали у цікаву гру Mystery Skype, мета якої полягає у тому, щоб дізнатися країну та місто, представниками яких є діти по той бік екрану. Діти, за допомогою загальних запитань, намагаються визначити локацію іншої школи. Правду кажучи, цього разу завдання були не з легких, тому довелося добре пошукати по карті, щоб визначити містечка, де живуть наші європейські друзі.