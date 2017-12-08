Призовий фонд 300 євро: конкурс у тернопільському університеті

У тернопільських студентів є можливість привернути увагу до своїх ідей, заявити про себе і представити свій відеокліп або відеоролик на конкурс, який проводить Стартап центр Тернопільського національного технічного університету.

Дедлайн — 8 березня 2018 року.

Умови конкурсу. Тематика відеороликів та відеокліпів:

Промоція навчання у ТНТУ (створення відеогіду по Університету з охопленням усіх локацій) Створення відеосюжетів технічного, економічного, соціально-культурного характеру, які б найцікавіше висвітлювали студентське життя.

Переможець або переможці Конкурсу гарантовано отримають фінансову підтримку. Призовий фонд 300 Євро. Буде визначено 3 основних призери (1 місце — 150 €; 2 місце — 100 €; 3 місце — 50 €).

Подача заявок на сайті Стартап центру ТНТУ або безпосередньо директору чи тренерам Стартап центру.

Контактний телефон: 0965103130 Струтинська Ірина

E-mail: ringtons999@gmail.com