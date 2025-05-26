З вулиць Тернополя евакуювали два покинуті автомобілі

23 травня постійною робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції, було переміщено два покинуті легкові автомобілі, які знаходилися за адресами: вул. Дружби, 4 та вул. Київська, 10 у місті Тернополі. Автомобілі переміщено на територію КП «Масив» за адресою: вулиця Бережанська, 44-Б.

Роботи проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 21.05.2025 № 635 «Про переміщення покинутих транспортних засобів».

Власникам переміщених автомобілів, для їх повернення, необхідно звернутися до КП «Масив» з метою відшкодування витрат, пов’язаних з транспортуванням і зберіганням транспортних засобів.

Робота з виконання рішень виконавчого комітету триває.