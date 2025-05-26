У Тернополі на фасаді школи №9 відкрили меморіальні таблиці загиблим захисникам – Віталію Тимківу та Євгену Слободяну – Сиротюку

26 травня на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів – економічного ліцею №9 імені Іванни Блажкевич відкрили меморіальні таблиці на честь загиблих захисників України, випускників школи – Тимківа Віталія Ярославовича та Слободяна – Сиротюка Євгена Петровича.

Вшанувати пам’ять захисників прийшли рідні, учні, мешканці громади, міський голова Сергій Надал, а також духовенство. Всечесний отець відслужив поминальний молебень та освятив пам’ятні знаки.

«Це не просто пам’ятні таблиці – це символ вдячності й шани нашим землякам, молодим людям, справжнім воїнам. Вони народилися й виросли в Тернополі, навчалися у цій школі, мали мирні професії, будували своє життя. Проте, коли країна опинилася під загрозою, вони рішуче стали на її захист. Без військового досвіду, але з великим серцем, вони виявили мужність, гідність і справжній героїзм. На жаль, їхні життя обірвалися, але пам’ять про них житиме в наших серцях та у стінах рідної школи. Вони – приклад для майбутніх поколінь», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Нехай ці меморіальні знаки стануть нагадуванням про відвагу наших воїнів, які віддали життя за Україну, та символом нашої глибокої вдячності і шани всім, хто захищає нашу Батьківщину.

Довідка. Тимків Віталій Ярославович – 44-річний український військовик, солдат, кулеметник 3-го відділення 3-го взводу 1-ої стрілецької роти військової частини А 7370.

Віталій Тимків народився 9 лютого 1980 року. Вчився в школі №9 міста Тернополя. Віталій здобував освіту в Тернопільському інституті народного господарства.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Віталій став на захист держави. З перших днів, як розпочалася війна, вступив до лав Збройних сил України. Розпочав службу 26 лютого 2022 року. Мужньо виконував усі поставлені завдання на Харківському, Донецькому, Запорізькому напрямках.

Життя Віталія Тимківа обірвалось 8 травня 2024 року. Похований 13 травня 2024 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища в місті Тернополі.

Віталій Тимків нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни». Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради від 28 лютого 2025 року, солдату Віталію Тимківу посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Слободян – Сиротюк Євген Петрович – 38-річний український військовик, солдат, боєць підрозділу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, оператор групи спеціального призначення 2-го загону спеціальних операцій.

Народився Євген Сиротюк 15 березня 1986 року в місті Тернополі. Навчався у Тернопільській ЗОШ №9. Після школи закінчив ВПУ №4 і пішов працювати в БМУ «Промбуд». Після звільнення працював в різних країнах світу.

Працював у різних країнах світу, таких як Італія, Франція, Естонія, Литва, Ізраїль, Швеція і навіть у Африці.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, став на захист України, добровольцем вступив до лав ЗСУ. Був відібраний у війська ССО. Проходив навчання у Великій Британії та Литві. Воював у найгарячіших точках фронту: Бахмут, Часів Яр, Слов’янськ, Авдіївка.

Загинув 14 травня 2024 року у важкому бою в селі Липці, що на Харківщині.

Євгена Сиротюка поховали 18 травня 2024 року на Алеї Героїв Микулинецькому кладовищі у місті Тернополі.

Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради, за свій подвиг Євген Сиротюк посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (7 червня 2024 року). Захиснику посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області». Відповідне рішення 27 червня 2024 року ухвалили під час сесії Тернопільської обласної ради.