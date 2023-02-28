За державну зраду судитимуть донеччанина, що воював на боці «ДНР» на Херсонщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо донеччанина, обвинуваченого у державній зраді та у добровільній участі в незаконних збройних воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України КК України).

За даними слідства, громадянин України на початку березня 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступивши до збройного воєнізованого формування – «113 стрелковый полк мобилизационного резерва» терористичної організації «ДНР».

Упродовж березня – квітня 2022 року обвинувачений на посаді начальника штабу батальйону брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України. У цей час він здійснював матеріально – технічне забезпечення очолюваного взводу; організовував облаштування та діяльність блокпостів; забезпечував обслуговування автомобілів підрозділу та здійснював охорону окупованих територій України, забезпечував охорону об’єктів на окупованих територіях; організовував евакуацію поранених і вбитих учасників «ЛНР», «ДНР» та військовослужбовців країни-агресора. Також він виконував інші злочинні завдання на тимчасово окупованих територіях поблизу населених пунктів Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Херсон, Білозерка.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.