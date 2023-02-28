У Тернополі ускладнено рух транспорту на кількох вулицях

В Тернополі на кількох вулицях, ускладнено рух транспорту на кількох вулицях. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Станом на 9:17 величезний затор утворився на вулиці Крушельницької від приміщення обласної ради в напрямку 6-го магазину.

Також рух машин ускладнено від вулиці Руської на Богдана Хмельницького до мосту в цьому напрямку.

Машини в заторі й на проспекті Степана Бандери в напрямку центру міста.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до патрульної поліції, аби з’ясувати причини ускладнення руху.

Речниця патрульної поліції області Катерина Метельська повідомила Суспільному, що сьогодні в районі 6-го магазину “Мерседес” зіштовхнувся з тролейбусом. Травмованих немає.

“На водія “Мерседеса” склали протокол за статтею 124 КУпАП“, – розповіла Катерина Метельська.

За її словами, о 9:44 рух відновлено.