За півтора мільйони у Тернополі облаштують нову підсвітку сходів

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради оголосило тендер на влаштування архітектурної підсвітки сходів біля фонтану «Сльози Гронського». Очікувана вартість робіт складає 1 млн. 454 тис. 777 грн.

Аукціон на виконавця робіт має відбутися 10 серпня. Процедура закупівля – спрощена/допорогова. Зданим в експлуатацію об’єкт повинен бути до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, на початку 1970-х спроектував фонтан «Каскад» архітектор Едуард Гронський, який керував будівництвом повоєнного Тернополя. Подейкують, за радянських часів його звинувачували за надто авангардні віяння в цьому проєкті, після чого він був звільнений з посади. Саме тому в народі цей водограй стали називати «Сльози Гронського».

Вперше «Каскад» реконструювали в 2008 році. Кошти на роботи – майже 300 тис. грн., тоді, за словами мерії, виділили спонсори. Натомість капітальний ремонт сходів та фонтану «Каскад» поблизу готелю «Тернопіль» зі встановленням ліхтарів за старим зразком виконали у 2019 році. Тоді з міського бюджету було виділено близько 3 мільйонів гривень (див. відео). І ось тепер на цей об’єкт буде потрачено ще майже півтора мільйона.