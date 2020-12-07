ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 7 ГРУДНЯ

Загалом у лікарнях Тернополя – 142 хворих на COVID-19.

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 60 хворих на коронавірус. 30 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 25 – на кисневому концентраторі. 8 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській дитячій лікарні – 7 хворих ( 5 дітей і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 8 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №3 перебуває 43 хворих на коронавірус. 21 пацієнт перебуває на кисневому концентраторі, 8 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску. 2 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

У Тернопільській міській лікарні №2 – 32 хворих з підтвердженим COVID-19. 18 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 3 – на кисневому концентраторі. 5 людей у лікарні – з підозрою на коронавірус.