У ТНМУ обиратимуть найкращого студента року

Декілька років поспіль у Тернопільському національному медичному університеті наприкінці року відбувається конкурс «Кращий студент ТНМУ». У ньому можуть брати участь студенти денної форми навчання 1-6 курсів, які мають високі показники у навчанні, займаються науково-дослідною роботою, беруть активну участь у громадському житті університету.

Переможці буду визначені у таких номінаціях: «За відмінні успіхи у навчанні» «За вагомі досягнення в науковій роботі» (премія імені І.Горбачевського) «За активну громадянську позицію» «За вагомі досягнення в розвитку культури» «За вагомі досягнення у спорті» «За активну волонтерську діяльність».

Для участі у конкурсі потрібно у визначені конкурсною комісією строки подати у центр виховної роботи та культурного розвитку ТНМУ заповнену, відповідно до обраної номінації, анкету (заяву) визначеного взірця та копії документів, що засвідчують успіхи студента (дипломів, відзнак, грамот, подяк, наукових статей, патентів).

Критеріями відбору для участі в конкурсі є: особливі здобутки та досягнення у різних сферах студентського життя; успіхи у навчанні; участь у науково-дослідній роботі; громадська активність.

Номінація «За вагомі досягнення в науковій роботі» Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про наукові здобутки; копії документів, що підтверджують участь у наукових конференціях та тематичних заходах та публікації, наукові доповіді тощо.

Номінація «За відмінні успіхи у навчанні» Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про академічну успішність; копії дипломів, грамот, відзнак та інших нагород.

Номінація «За вагомі досягнення у спорті» Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про спортивні здобутки; копії дипломів, грамот, відзнак та інших нагород.

Номінація «За вагомі досягнення в розвитку культури» Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про культурну діяльність, з відповідними посиланнями на інтернет-видання, фото та/або друковані видання; копії дипломів, грамот, відзнак та інших нагород.

Номінація «За активну громадянську позицію» Кожен із учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про громадську діяльність, із відповідними посиланнями на інтернет-видання, фото та/або друковані видання; документи, що підтверджують участь у різноманітних заходах громадської спрямованості.

Номінація «За активну волонтерську діяльність» Кожен з учасників конкурсу в даній номінації має надати на розгляд конкурсної комісії: інформацію про волонтерську та благодійну діяльність, із відповідними посиланнями на інтернет-видання, фото та/або друковані видання; документи, що підтверджують ініціювання та проведення різних акцій і заходів у цьому напрямку.

Анкети та копії документів надсилати на електронну адресу Центру виховної роботи і культурного розвитку cultural_center@tdmu.edu.ua до 20 грудня 2020 року

Додаток 1 до Положення про конкурс «Кращий студент року ТНМУ»

АНКЕТА (ЗАЯВА) на участь уконкурсі «Кращий студент року ТНМУ відповідного року»

Прізвище, ім’я по батькові Академічна група Курс Факультет Академічна успішність (середній бал) Участь у конкурсах, змаганнях, олімпіадах, конференціях та ін. (зазначити назву, зайняте місце, рівень проведення, дату згідно з дипломом, грамотою); подати ксерокопії згаданих документів, наукових статей, тез тощо. Форма навчання Ідентифікаційний номер День, місяць, рік народження Дата подання заявки Підпис