Жителі ще довго дивитимуться на ями і розкопки, – як депутати розподіляли залишки бюджету Тернополя

27 листопада відбулась чергова депутатська комісія з питань бюджету та фінансів. Міські обранці розглядали зміни в бюджет та як розподілити залишок до завершення року. Представники Центру громадського контролю “ДІЙ!” в Тернополі виокремили ключові питання комісії.

Преміями мотивують економити кошти в школах

У 2017 році школи стимулювали економити кошти, адже залишок дозволили використовувати для премій персоналу чи закупівлі необхідного обладнання. Але фінансування вирішили перенаправити з одних шкіл на інші.

«Я на останній нараді на це наголошувала. Є протокольне доручення міського голови, щоб державну субвенцію, яка десь залишиться, зважаючи на те, що є прогнози невтішні на наступний рік, перекинути невикористані кошти на наступний рік. Я дуже просила, щоб цього не робити і зекономлені кошти дати на премії», – переконує Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки ТМР.

Назарій Зелінка, депутат від «Обєднання «Самопоміч», ще на минулій комісії попросив підготувати інформацію, скільки коштів і в якої школи віднімають, а також кому їх перерозподіляють. Він також отримав інформацію про те, що деякі школи навмисно не економлять на преміях, а в кінці року просять додатково виділити кошти з міського бюджету, щоб компенсувати захищену статтю, а саме заробітну плату.

Представники Управління так і не спромоглись пригадати цифри і назви шкіл і вирішили, що дадуть напряму цю інформацію депутату в себе.

Жителі ще довго дивитимуться на ями і розкопки

Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, звітував про роботу і відповідав на незручні питання депутатів. Все тому, що жителі часто скаржаться, коли фірми не до кінця завершують роботу, залишаючи ями чи розкопки. Чекати, аби їх залатали чи засипали, тернополяни втомилися. Подібна ситуація утворилась через те, що закупівлі, зазвичай, допорогові і не вимагають проведення тендерів. Виконавці не ставляться відповідально до своєї роботи.

«Якщо в нас буде проводитися тендер і виконавець буде визначатися по тендеру, то вже, відповідно, і претензії набагато легше ставити тому виконавцю», – додає Андрій Ткаченко, депутат від ПП «Громадянська позиція».

Роботи також не завершуються, оскільки закладена сума навмисне підлаштована для допорогових закупівель. Часто експертиза і робота після завершення не включається в вартість об’єкту. Працівники Управління аргументують такі вчинки тим, що в тендері виграти може не тернопільська фірма, яка платитиме податки в бюджет іншого міста. Також пригадали один невдалий об’єкт, де виконавець відверто зізнавався у неможливості якісно виконати роботу, оскільки він сам написав дуже низьку вартість. Подібні аргументи лише розсмішили депутатів.

Міські чиновники ігнорують Статут Тернополя

Громада міста має повне право не лише контролювати виконання бюджету, а й вносити пропозиції до нього на наступний рік. Цей механізм є важливим інструментом в демократичній країні.

«Проведення бюджетних слухань в місті Тернополі передбачено статтею 6.6 Статуту територіальної громади міста Тернополя . У Статуті зазначено, що з метою інформування громади міста про положення проекту міського бюджету й одержання зауважень і пропозицій від членів територіальної громади міська рада обов’язково проводить бюджетні слухання до винесення проекту бюджету міста на сесію міської ради . Оголошення про проведення бюджетних слухань завчасно розміщується на головній сторінці офіційного сайту Тернопільської міської ради та доводиться до відома громадськості міста. Усі зауваження та пропозиції, які вносяться за результатами бюджетних слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування, зокрема профільним виконавчим органом та постійними комісіями міської ради», – описали у відкритій заяві експерти ЕАГ «Акцент» Богдан Малиняк і Василь Тарас.

На бюджетну комісію запросили заступницю міського голови Вікторію Остапчук, щоб та відповіла як на практиці виконуються вимоги Статуту. Проте, вона постійно наголошувала на бюджетному регламенті, в якому прописані лише громадські слухання і переконувала, що такі слухання вже проводились 3 листопада.

Ігор Турський пригадав, що Статут має вищу юридичну силу, ніж регламент, тому ігнорувати його незаконно. На що пані Вікторія переконувала всіх, що навіть самого поняття бюджетних слухань немає: «Немає такого чіткого визначення як «бюджетні слухання». Тому прошу навіть таким словом не оперувати. У Статуті не визначено що це таке.»

Залишається лише здогадуватись, чи міські чиновники настільки необізнані в Статуті міста Тернополя, чи навмисно ігнорують цей документ.

Мільйони в тролейбусах

На комісії Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та звязку, заявив про необхідне дофінансування, щоб компенсувати комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» проїзд пільговиків. Практика звичайна, але за два місяці – листопад і грудень – КП запросило 7 мільйонів гривень. Якщо вартість проїзду становить 3 гривні, то, згідно розрахунків, за місяць пільговики здійснюють 1 166 666 поїздок (7 000 000 грн / 2 міс. / 3 грн. = 1 166 666 поїздок на місяць).

Хоча, згідно зведеній інформації з електронних валідаторів, за жовтень в транспорті проїхало 144 тисячі пільговиків, а у листопаді за 21 день – 101 тисяча. Ігор Мединський пояснив це тим, що кошти просили відповідно до формули розрахунку, яка затверджена виконавчим комітетом.

Депутати на наступну комісію дали розпорядження принести реальні розрахунки, щоб можна було компенсувати справжні витрати.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.