Тернопіль приймає П’ятий міжнародний кінофорум «Кінохвиля 2025»: документальні фільми, ретроспективи та спецпокази

У Тернополі розпочався П’ятий міжнародний кінофорум «Кінохвиля 2025», який триває до 19 вересня. Впродовж трьох днів мешканці та гості міста мають змогу переглянути документальні стрічки режисерів з України, Польщі та Білорусі. У програмі — важливі фільми, що торкаються теми історичних травм, тоталітарних режимів, а також сучасної боротьби українців за незалежність.

«Кінохвиля» збирає митців і глядачів

На відкритті форуму в Тернополі були присутні відомі митці, серед яких — Олександр Рябокрис, Марія Булавінська-Ляпіна та Ксенія Голубович. Вони представили свої роботи, що стали важливими частинами цьогорічної програми.

— Тоталітарна система змінює назву — Російська імперія, Радянський союз, РФ — але їхні спроби загарбати та знищити — залишаються. Це те, що ми можемо побачити у фільмах на нашому кінофорумі. Вони розповідають про терор та боротьбу, — зазначив голова тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.

Спецпоказ «Джура-королевич»: українська історія на екрані

Однією з найбільш очікуваних подій «Кінохвилі» став спецпоказ українського фільму «Джура-королевич». Цей фільм розповідає історію юного джури Іванка, який дізнається, що є сином короля Юрія Хороброго, і тепер йому належить очолити битву зі Злом. Особливістю цього проекту є те, що в ньому знімалися тернопільські актори, а також учасники війни на фронті.

— Цей фільм буде показаний в кінотеатрах вже наступного року, — повідомив Володимир Ханас. — Більшість акторів і каскадерів, які брали участь у зйомках, зараз воюють на фронті.

Олександр Рябокрис: документальні фільми як урок історії

Український режисер-документаліст Олександр Рябокрис, лауреат премії імені Василя Стуса, також представив свої роботи. З середини 1990-х він працює в Національній телекомпанії України та займається створенням документальних фільмів. Серед його робіт — стрічки про сталінське «Кенгірське повстання» та табір «Сандармох», де у 1937–1938 роках були розстріляні політичні в’язні, в тому числі представники української еліти.

— Ці фільми допомагають зрозуміти, хто є нашим ворогом і чому ми повинні вчитися на історичних помилках, щоб не повторити їх у майбутньому, — зазначив Олександр Рябокрис.

Програма кінофоруму:

18 вересня:

12:00–12:30 — «Шлях самурая»

12:30–14:30 — «Народжені щоб жити»

14:40–15:40 — Панельна дискусія: кінореабілітація

15:40–17:00 — «Аліса в країні війни»

17:00–17:40 — «Творці без меж»

17:40–18:40 — «Крила вільних»

18:40–19:10 — Обговорення фільму

19:10–20:00 — «Готові до спротиву»

19 вересня:

12:00–12:50 — «неВідомі люди»

12:50–14:20 — «Потяг до життя»

14:20–15:30 — «Сопілка Перуна»

Вхід на всі покази вільний, і тернополяни мають можливість не лише переглянути фільми, а й долучитися до обговорення важливих історичних і сучасних тем.

Цей кінофорум став чудовою нагодою для тернопільської громади поглибити розуміння історії, побачити нові художні та документальні фільми, а також підтримати сучасних українських митців у їхній боротьбі за збереження національної пам’яті та культури.

