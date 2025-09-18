Тернопіль приймає П’ятий міжнародний кінофорум «Кінохвиля 2025»: документальні фільми, ретроспективи та спецпокази
У Тернополі розпочався П’ятий міжнародний кінофорум «Кінохвиля 2025», який триває до 19 вересня. Впродовж трьох днів мешканці та гості міста мають змогу переглянути документальні стрічки режисерів з України, Польщі та Білорусі. У програмі — важливі фільми, що торкаються теми історичних травм, тоталітарних режимів, а також сучасної боротьби українців за незалежність.
«Кінохвиля» збирає митців і глядачів
На відкритті форуму в Тернополі були присутні відомі митці, серед яких — Олександр Рябокрис, Марія Булавінська-Ляпіна та Ксенія Голубович. Вони представили свої роботи, що стали важливими частинами цьогорічної програми.
— Тоталітарна система змінює назву — Російська імперія, Радянський союз, РФ — але їхні спроби загарбати та знищити — залишаються. Це те, що ми можемо побачити у фільмах на нашому кінофорумі. Вони розповідають про терор та боротьбу, — зазначив голова тернопільської кінокомісії Володимир Ханас.
Спецпоказ «Джура-королевич»: українська історія на екрані
Однією з найбільш очікуваних подій «Кінохвилі» став спецпоказ українського фільму «Джура-королевич». Цей фільм розповідає історію юного джури Іванка, який дізнається, що є сином короля Юрія Хороброго, і тепер йому належить очолити битву зі Злом. Особливістю цього проекту є те, що в ньому знімалися тернопільські актори, а також учасники війни на фронті.
— Цей фільм буде показаний в кінотеатрах вже наступного року, — повідомив Володимир Ханас. — Більшість акторів і каскадерів, які брали участь у зйомках, зараз воюють на фронті.
Олександр Рябокрис: документальні фільми як урок історії
Український режисер-документаліст Олександр Рябокрис, лауреат премії імені Василя Стуса, також представив свої роботи. З середини 1990-х він працює в Національній телекомпанії України та займається створенням документальних фільмів. Серед його робіт — стрічки про сталінське «Кенгірське повстання» та табір «Сандармох», де у 1937–1938 роках були розстріляні політичні в’язні, в тому числі представники української еліти.
— Ці фільми допомагають зрозуміти, хто є нашим ворогом і чому ми повинні вчитися на історичних помилках, щоб не повторити їх у майбутньому, — зазначив Олександр Рябокрис.
Програма кінофоруму:
18 вересня:
-
12:00–12:30 — «Шлях самурая»
-
12:30–14:30 — «Народжені щоб жити»
-
14:40–15:40 — Панельна дискусія: кінореабілітація
-
15:40–17:00 — «Аліса в країні війни»
-
17:00–17:40 — «Творці без меж»
-
17:40–18:40 — «Крила вільних»
-
18:40–19:10 — Обговорення фільму
-
19:10–20:00 — «Готові до спротиву»
19 вересня:
-
12:00–12:50 — «неВідомі люди»
-
12:50–14:20 — «Потяг до життя»
-
14:20–15:30 — «Сопілка Перуна»
Вхід на всі покази вільний, і тернополяни мають можливість не лише переглянути фільми, а й долучитися до обговорення важливих історичних і сучасних тем.
Цей кінофорум став чудовою нагодою для тернопільської громади поглибити розуміння історії, побачити нові художні та документальні фільми, а також підтримати сучасних українських митців у їхній боротьбі за збереження національної пам’яті та культури.