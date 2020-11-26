Тернопільські рятувальники вибороли срібло у змаганнях з легкоатлетичного кросу
26 листопада відбулись змагання з легкоатлетичного кросу на першість Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» за програмою «Динаміада-2020».
Серед 7 команд-учасниць чемпіонату була представлена також і збірна тернопільських рятувальників, котра у підсумку змагань посіла 2-е командне місце.
Відзначились наші спортсмени й в особистому заліку. Наталя Тяжола здобула 2 місце на дистанції 1000 м. Святослав Зведенюк пробіг четвертим на дистанції 3000 м. Назар Даньків 2 місце на дистанції 1000 м. Андрій Теслюк пробіг другим на дистанції 4000 м.
Золото у загальнокомандному заліку виборола команда Головного управління національної поліції.