Тернопільські рятувальники вибороли срібло у змаганнях з легкоатлетичного кросу

26 листопада відбулись змагання з легкоатлетичного кросу на першість Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» за програмою «Динаміада-2020».

Серед 7 команд-учасниць чемпіонату була представлена також і збірна тернопільських рятувальників, котра у підсумку змагань посіла 2-е командне місце.

Відзначились наші спортсмени й в особистому заліку. Наталя Тяжола здобула 2 місце на дистанції 1000 м. Святослав Зведенюк пробіг четвертим на дистанції 3000 м. Назар Даньків 2 місце на дистанції 1000 м. Андрій Теслюк пробіг другим на дистанції 4000 м.

Золото у загальнокомандному заліку виборола команда Головного управління національної поліції.