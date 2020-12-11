Жителі Тернопільщини, які втратили дохід через карантин, можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень

Постановою Кабінету Міністрів „Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів” передбачено виділити кошти Мінсоцполітики у сумі 13,7 млрд гривень із Фонду боротьби з COVID-19 для здійснення виплат Пенсійним фондом України.