Стоматолог із Тернополя Андрій Біляк постійно їздить у район проведення операції Об’єднаних сил. Там він безкоштовно лікує наших військових. Свою діяльність фахівець здійснює на добровільних засадах у рамках всеукраїнського волонтерського проєкту вітчизняних стоматологів «ТриЗуб Дентал». Андрій Біляк доєднався до проєкту наприкінці 2016 року і з того часу декілька разів на рік бере з собою найнеобхідніші речі та відправляється у Донецьку або Луганську область.

– Розуміємо, що наші хлопці не мають можливості відвідувати приватні стоматології. Їм треба служити, захищати ввірені ділянки фронту. Ми надаємо цілий комплекс послуг з лікування зубів: від найпростішого лікування пародонту чи карієсу до складних хірургічних видалень, – каже Андрій Біляк.

Андрій, у якого в Тернополі є власна клініка, уже здійснив не менше ніж п’ятнадцять поїздок на Схід України. Здебільшого він надає стоматологічні послуги військовослужбовцям у пересувному комплексі, який має назву «ТриЗуб-2». Це автівка, яка оптимально пристосована для надання якісної стоматологічної допомоги у польових умовах за сучасними протоколами лікування.

– Стоматологи приходять на допомогу військовим, спілкуючись у соціальних мережах чи на медичних конференціях. Частина приїжджає надавати медичну допомогу на передову, інші спеціалісти за власні кошти оснащують стоматологічні кабінети новітнім устаткуванням і матеріалами. Значну допомогу в реалізації проєкту надає і українська діаспора. Також у нас є власні кошти, які час від часу вкладаємо в потрібні стоматологічні засоби, – каже дантист.

Наразі на лінії розмежування сторін діє декілька таких мобільних стоматологічних комплексів. Щоденно близько 10 військовослужбовців отримують кваліфіковану поміч, по суті, не покидаючи військового розташування.

Тернополянин їздить у район проведення ООС приблизно на тиждень-два щокварталу. За час одного добровільного відрядження лікує не менше ніж пів сотні воїнів.

– Наші захисники потребують якісних послуг. Мені подобається допомагати людям, робити їх щасливими і бачити їхні задоволені усмішки, – розповідає Андрій Біляк.

Фото Андрія Агєєва та з архіву Андрія Біляка

Василь Лабай

Кореспондент АрміяInform