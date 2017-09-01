З’явилось відео, як в Тернополі бензовоз виїхав на зустрічну смугу і зачепив шість автомобілів

Відео, як в бензовозу відмовили гальма опублікував у мережі Фейсбук Vasiliy Gural.

За попередньою інформацією ДСНС, внаслідок ДТП загинув водій вантажного автомобіля «Volvo», ще 5 осіб травмовано.Попередньо встановлено, що внаслідок відмови гальмівної системи вантажного автомобіля «Volvo», який здійснював перевезення цистерни з приблизно 30 тоннами дизельного пального, відбулося зіткнення з автомобілями «Daewoo Sens», «Volkswagen Polo», «Volvo» та «ЗАЗ Славута».Для ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 2 автоцистерни, 1 аварійно-рятувальний автомобіль, 1 автомобіль хімічного захисту) і 18 рятувальників.