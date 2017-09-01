Помер викладач тернопільського університету Віктор Лобас

Ще вчора на сайті Тернопільського національного технічного університету Віктора Лобаса вітали з 90-літтям. Сьогодні, на жаль, його не стало.

Ректорат, кафедра українознавства і філософії ТНТУ імені Івана Пулюя з глибоким сумом сповіщають, що 1 вересня 2017 року відійшов у вічність почесний професор університету, заслужений працівник освіти України, учасник бойових дій у ІІ Світовій війні Віктор Володимирович Лобас. “Він був філософом не лише за фахом, а й за покликанням, за світосприйняттям, — зазначають в університеті. — Відзначався як тонкий аналітик і психолог, був людиною енциклопедичних знань, високої культури й інтелігентності. Його поважали і любили колеги, аспіранти і студенти за добрий характер, чуйність і високий професіоналізм”.

Панахида відбудеться 1 вересня 2017 р. о 19 годині в Будинку скорботи. Похорон — 2 вересня об 11 годині.