Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. У своїй заяві президент США подякував за роботу віце-президенту Камалу Харріс, назвавши її екстраординарним партнером.

Згодом у соцмережі Х (Twitter) Байден опублікував новий пост, у якому закликав підтримати на виборах нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.





«Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на своїх обов’язках президента до кінця мого терміну. Моїм першим рішенням як кандидата від партії в 2020 році було вибрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я прийняв. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку та підтримку тому, щоб Камала була номінантом нашої партії цього року. Демократи — настав час зібратися разом і перемогти Трампа. Давайте зробимо це»,- повідомив Джо Байден у соціальних мережах.