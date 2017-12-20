Головна ялинка Тернополя у порівнянні з ялинками інших міст України (Фото)

19 грудня, на День Святого Миколая, святкові новорічні ялинки офіційно засяяли, знаменуючи початок новорічних свят. Як виглядають ялинки у різних регіонах України і скільки вони коштували своїм містам, роздивлялась “Українська правда. Життя”.

КИЇВ

Цій ялинці не поталанило з транспортуванням. 29-метрове дерево привезли з Івано-Франківської області з запізненням у 5 днів. До того ж до Києва вона потрапила не у найкращому вигляді, що відзначили користувачі соцмереж.

Втім, перед офіційним відкриттям, ялинонька виглядала значно пишніше, ніж після доставки.

Це 29-метрове дерево привезли з Івано-Франківської області. Фото artemtkach3339

Прикрасили деревце 3,6 км вогників та понад тисячя іграшок.

Вартість ялинки та її транспортування склали 86 тис. грн, прикраси ж коштували 2,7 млн грн.

РІВНЕ

Багато розмов було і про рівненську ялинку. Як і минулоріч, її привезли з Базальтівського лісництва Костопільського району.

Їй 53 роки, а заввишки вона 25 метрів. За неї місто сплатило 4,8 млн грн, ще 75 тис. грн заплатили лісгоспу за транспортування.

Цій ялинці було 53 роки. Фото “Твоє рівне”

Загальні витрати – встановлення та оздоблення ялинки й дерев по сусідству – коштувало місту близько 400 тис. грн.

На сайті Рівненської місьради з’явилася петиція, яку зареєструвала рівнянка Ольга Корсюк. На її думку, та на переконання не байдужих містян, міська влада має припинити витрачати кошти на придбання зрубаної “живої” ялинки, а натомість прикрашати наявні ялинки в центрі міста або посадити окремо нову.

ЛЬВІВ

Під хорові співи найпершою засяяла ялинка у Львові.

Новорічне дерево місту подарувала галичанка з села Брюховичі.

Новорічне дерево Львову подарувала галичанка з села Брюховичі.

Фото photographer7054

18-метрова красуня на площі перед Оперним театром прикрашена лише гірляндою з ліхтариків тепло-золотавого кольору.

Стрічки на декораціях також золоті – вони підсвічуються зсередини. Іграшок цього року на дереві немає.

СУМИ

Сумська ялинка цього року вперше штучна і претендує на звання однієї з найпотворніших ялинок України.

Деревце, яке повністю зібрали вже 30 листопада, міському бюджету вартувало 1,54 млн грн.

Сумська ялинка цього року вперше штучна. Фото @shpantseva64

В цю суму обійшлись каркас, оздоблення та ілюмінація.

За додаткові 800 тис. грн. прикрасили вогнями й центр міста.

МИКОЛАЇВ

Миколаївська ялинка – близнючка сумської.

22-метрове штучне деревце коштувало місту 2,8 млн грн. Це найкоштовніша ялинка в Україні.

Миколаївська ялинка – близнючка сумської. Фото vsconikolaev

Миколаївці, як і сумчани, не дуже привітно зустріли встановлення штучної ялинки.

Містяни називають штучне деревце “ялинкою з фільмів жаху” за те, як вона виглядає без ілюмінації.

ЖИТОМИР

Новорічне деревце у Житомирі також штучне.

Воно стало рекордсменом серед ялинок за живучістю: місто купило 18-ти метрову ялинку аж у 2008 році й досі її використовує.

Житомир купив цю ялинку аж у 2008 році й досі її використовує. Фото 0412.ua

Тоді вона обійшлася Житомиру в 220 тис. грн.

ТЕРНОПІЛЬ

“Штучне” новорічне дерево прикрашає місто вже 8 років поспіль. Виключенням став лише 2013 рік – у цьому році ялинка була живою.

Висота штучної красуні 18,5 м.

“Штучне” новорічне дерево прикрашає місто вже 8 років поспіль. Фото ternopiltravel

Цього року її прикрасили придбаними різнокольоровими кульками українського виробництва.

УЖГОРОД

Місту ялинку, як й у Львові, подарували безкоштовно.

Її висота – близько 15 метрів.

Ужгороду ялинку, як й у Львові, подарували безкоштовно

Дерево прикрасили 400 кульками – як минулорічними прикрасами, так і додатково закупленими.

Цьогорічна кольорова палітра ялинки – червоно-золота.

ДНІПРО

У Дніпрі ялинка має зріст у 28 метрів. Вона штучна і дуже схожа на Миколаївську.

Прикрашене деревце 398-ма ліхтариками.

Ялинка Дніпра штучна і дуже схожа на Миколаївську

Ще три ялинки встановлять у різних парках міста.

ЗАПОРІЖЖЯ

18-ти метрову головну ялинку Запоріжжя встановили на площі Фестивальній. Торік у каркас вмонтували 270 живих гілок, нині оздобили штучними.

Вартість деревця разом із гірляндами – 1,4 млн грн.

Спеціально для ялинки на Фестивальній запорізькі діти зробили багато іграшок своїми руками.

Цього року в Запоріжжі штучна ялинка

Прикрашання цієї ялинки іграшками коштувало бюджету 42 тис. грн – не враховуючи вартості іграшок, які зробили діти.

За експлуатацію техніки при розвішуванні іграшок заплатили з бюджету ще 28 тис. грн.

ПОЛТАВА

300 тис. грн коштувало місту оновити прикраси на головній “штучній” ялинці міста. Каркас та гілки залишились минулорічними.

Розташована ялинка на Театральній площі.

Ще 70 тис. грн витратили на встановлення та охорону дерева.

300 тис. грн коштувало Полтаві оновити прикраси на головній “штучній” ялинці міста

Полтавську ялинку почали встановлювати найпізніше – 13-го грудня.

Загалом місто планувало виділити 1,5 млн грн на купівлю нової ілюмінації та прикрас.

ОДЕСА

Головна ялинка міста в Одесі штучна, 20-метрова. Її купили у 2013 році за 200 тис. грн.

Встановили святкове деревце на вулиці Думській.

Ще 300 тисяч гривень коштують ілюмінація та прикраси.

Гірлянда головної ялинки має протяжність 4 км, а основні кольори – синій, жовтий та білий.

400 сосен використали, щоб зібрати 15-ти метрову ялинку на вулиці Дерибасівській.

400 сосен використали, щоб зібрати 15-ти метрову ялинку на вулиці Дерибасівській

Прикрашали ялинку срібними й білими іграшками, сніжинками та ліхтариками. Поруч встановили велику інсталяцію у вигляді санів, запряжених оленями.

ВІННИЦЯ

“Живу” 22-ти метрову ялинку прикрасили у Вінниці.

Деревце з 4000 прикрас та ілюмінацією місту коштувало 1 млн грн.

“Живу” 22-ти метрову ялинку прикрасили у Вінниці. Фото @katch_katch

Каркас для ялинки придбали за 250 тис. грн. Старий каркас, що прослужив місту 30 років, здали на металобрухт.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Вартість 18-метрової хмельницької ялинки зі штучними гілками, металевою підставкою та антивандальною огорожею – 490 тис. грн.

Ще у 1,26 млн грн обійшлися місту 3D ілюмінація та інші прикраси.

“Запалювала” цю ялинку українська співачка Ірина Федишин. Фото krolik_vasya

“Запалювала” ялинку українська співачка Ірина Федишин. На її годинний виступ з міського бюджету витратили 100 тис. грн.

ХАРКІВ

Вже не перший рік харківська ялинка залишається найвищою – 36 метрів, а в 2015 році вона була визнана найвищою і в Європі.

По висоті вона дорівнює 12-поверховому будинку.

Її не оновлювали – додались лише декорації на святковій площі.

Вже не перший рік харківська ялинка залишається найвищою – 36 метрів. Фото @julia_parfinenko

КРОПИВНИЦЬКИЙ

Старий каркас – нове штучне убрання.

Його вapтість склaлa 308 тис. грн, ще мaйже 300 тис. витpaтили нa нoву світлoву ілюмінaцію.

Минула ялинка прослужила місту 10 сезонів.

У Кропивницькому старий каркас – нове штучне убрання. Фото 0522.ua

Теперішнє деревце має 13,8 метрів у висоту, а важить штучне гілля майже 1300 кілограмів.

ЛУЦЬК

Головна “жива” ялинка Луцька розташована на вулиці Театральній, там і росте.

На прикрашення новорічних дерев у різних районах міста з бюджету міста виділили 250 тис. грн.

Інша луцька ялинка, яку встановили біля торгівельного центру, може отримати титул наймодернішої. Це, швидше, навіть не ялинка, а інсталяція.

У соцмережах її порівнюють з пірамідою та сварять за відсутність фантазії. Проте фото з цією ялинкою з’являються частіше, ніж з головною.

Дві такі різні ялинки Луцька. Фото yar.chik_sydoruk та vorobey_film

Анна Погребна, журналістка, спеціально для УП.Життя.