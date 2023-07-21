20:23 | 21.07.2023
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Політика 

Михайла Головка пробуватимуть знову відсторонити від посади

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САП оскаржила відмову у відстороненні голови Тернопільської облради

21 липня 2023 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення ВАКС, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.
Про результати розгляду вказаної апеляційної скарги буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. 

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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